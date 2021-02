Umweltbundesamt befürchtet bei freiem Wassermarkt schlechtere Qualität

*** ADX - Monitor : adx0326 (wi) 20.Nov 00 14:09 Uhr ***[br]Wasser/Wettbewerb/Studie/[br]Umweltbundesamt befürchtet bei freiem Wassermarkt schlechtere[br]Qualität=[br][br] Berlin (ADX). Das Umweltbundesamt befürchtet bei einer[br]Liberalisierung der Trinkwasserversorgung eine Verschlechterung der[br]Wasserqualität. Bei einer Öffnung des Marktes ginge die Kontrolle der[br]Kommunen verloren, warnt eine am Montag in Berlin veröffentlichte[br]Studie des Bundesumweltamtes. Außerdem werde sich der Kostendruck auf[br]die Unternehmen weiter erhöhen. Möglicherweise würden dann viele der[br]derzeit rechtlich nicht eindeutig festgelegten Leistungen nicht mehr[br]erbracht. So könnte das Trinkwasser stärker mit Chlor desinfiziert[br]werden, um Mängel bei der Pflege der Rohrnetze zu überdecken.[br][br] Die Autoren der Studie verweisen zudem darauf, dass bis heute[br]technische, hygienische und haftungsrechtliche Probleme der[br]Marktöffnung nicht geklärt seien. Außerdem könnte es[br]verfassungsrechtliche Probleme mit den Gemeinden geben, da die[br]Liberalisierung einen Eingriff in das im Grundgesetz verankerte[br]Selbstverwaltungsrecht der Kommunen darstelle.[br][br] Derzeit sichern rund 7.000 überwiegend kommunale Wasserunternehmen[br]die Versorgung der Haushalte mit Wasser. Im Unterschied zu Strom und[br]Gas ist die Versorgung mit Wasser vom allgemeinen Kartellrecht[br]ausgenommen.[br][br](Die Studie sowie weitere Informationen zur Wasserversorgung im[br]Internet unter www.umweltbundesamt.de/wasser) ++[br]chd/han[br][br]