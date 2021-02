CIIE sendet Glückwünsche zum Jahr des Büffels (FOTO)

Shanghai (ots) - Während die Chinesen auf der ganzen Welt das neue Jahr des

Büffels begrüßen, sendet Ihnen auch die China International Import Expo (CIIE),

die weltweit größte Messe zum Thema Import, die herzlichsten Neujahrsgrüße.



Chinesen wünschen ihren Mitmenschen anlässlich der Feier des neuen Jahres oft

"viel Vermögen im neuen Jahr". Und diese Wünsche könnten dieses Jahr mehr denn

je in Erfüllung gehen, denn der chinesische Markt boomt enorm. Für ausländische

Unternehmen, die das Potenzial des chinesischen Marktes ausschöpfen möchten,

kann die Teilnahme an der CIIE eine ausgezeichnete Plattform sein, um ihren

"Traum des Reichtums" wahr werden zu lassen.





Die Gründe dafür sind:1. Großer Maßstab und Abdeckung einer breiten Palette von Branchen. Die CIIE istnicht nur die weltweit größte Importmesse, sondern auch eine der zehn größtenHandelsmessen der Welt. Die Größe und der Einfluss der Importexpo nehmen jedesJahr zu. Im Jahr 2020 betrug die gesamte Ausstellungsfläche der Messe fast360.000 Quadratmeter, was der Fläche von 70 Standard-Fußballfeldern entspricht.Die Messe umfasst verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Agrarprodukte,Automobile, Technologie und Ausrüstung, Konsumgüter, medizinische Geräte undGesundheitsprodukte sowie den Dienstleistungshandel.2. Hochwertige Teilnehmer und hochwertige Exponate. In den vergangenen dreiJahren haben rund 10.000 Aussteller an der CIIE teilgenommen, von denen viele zuden 500 weltweit führenden Unternehmen oder den jeweiligen Branchenführerngehören. Chinas Importmesse hat sich in den Augen vieler multinationalerUnternehmen mittlerweile zur idealen Plattform für die Präsentation neuerProdukte entwickelt. Jedes Jahr bringen sie Hunderte von neuen Technologien undProdukten mit, die zum ersten Mal weltweit oder erstmals in Asien auf den Marktkommen. In den vergangenen drei Jahren wurden auf der Messe mehr als 1.300Produkte und Dienstleistungen weltweit oder chinaweit zum ersten Malvorgestellt.3. Unternehmen können sich hier persönlich mit Käufern treffen, Handelsverträgeunterzeichnen, in den chinesischen Markt eintreten und Projekte umsetzen. Mehrals 1,3 Millionen Käufer nahmen in den vergangenen drei Jahren an der CIIE teil.Jedes Jahr wurden auf der Messe Aufträge in Milliardenhöhe unterzeichnet, unddiese Zahl nahm von Jahr zu Jahr zu. In den vergangenen drei Jahren wurden aufder Messe Bestellungen im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollarunterzeichnet. Nach Unterzeichnung der Handelsverträge können die Ausstellerihre Projekte in China durchführen. In den ersten zwei Jahren wurden auf derMesse 319 Projekte mit ausländischen Investitionen im Gesamtwert von 15Milliarden US-Dollar gestartet. Zahlreiche Projekte wurden seitdem bereitsdurchgeführt und befinden sich zum Teil sogar schon in Betrieb.4. Der beste und effektivste Kanal für den Eintritt ausländischer Unternehmennach China. Bei der CIIE handelt sich um eine ausgezeichnete Gelegenheit, denchinesischen Markt besser zu verstehen und den riesigen Verbrauchermarkt von 1,4Milliarden Menschen zu erreichen. Die Importexpo ist nicht nur ein wichtigerKanal für multinationale Unternehmen, um in den chinesischen Markt einzutreten,sondern bietet ihnen auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit vor- undnachgelagerten Unternehmen in ihrer jeweiligen Industriekette. Auf der Messekönnen Unternehmen für ihre Marken werben und eine beträchtliche Medienpräsenzerzielen. Jedes Jahr nehmen etliche Medien aus der ganzen Welt an der Messeteil, um über die neuesten Produkte, Technologien und Geschäftsabschlüsse zuberichten.Die 4. CIIE wird vom 5. bis 10. November 2021 in Shanghai stattfinden und alleVorbereitungen laufen derzeit in geordneter Weise ab. Schließen Sie sich uns anund marschieren Sie gemeinsam in ein neues Jahr voller Gelegenheiten, reich zuwerden!Die Anmeldung für die Teilnahme an der 4. Importexpo ist ab sofort möglich.Besuchen Sie dafür bittehttps://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en .Pressekontakt:Ansprechpartnerin: Nie QingxinTel: 0086-21-67008870/67008988Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/140429/4840036OTS: CIIE