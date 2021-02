Mainstay Medical kündigt Transaktion zur Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 108 Millionen US-Dollar an

Mainstay Medical Holdings plc („ Mainstay “ oder das „ Unternehmen “) hat heute den Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung bekannt gegeben, mit der das Unternehmen einen Bruttoerlös von 108 Millionen US-Dollar erzielt hat. Mainstay beabsichtigt, die Mittel für die Unterstützung der Markteinführung von ReActiv8 in den USA, Fortsetzung der Expansion in Europa und Australien, weitere klinische Studien und Untersuchungen nach der Markteinführung und allgemeine Geschäftstätigkeiten zu verwenden.

Jason Hannon, CEO von Mainstay, kommentierte: „Eine derart umfassende Finanzierung, die zudem von einer renommierten weltweiten Investorengruppe unterstützt wird, ist ein Zeichen des Vertrauens in das kommerzielle Potenzial von ReActiv8. Mit dieser guten Kapitalisierung können wir unsere Unternehmensziele im Jahr 2021 und darüber hinaus verfolgen, einschließlich der Einführung von ReActiv8 auf dem US-amerikanischen Markt und der Beschleunigung unserer Vermarktungsaktivitäten in Europa und Australien.“

„Mit der Markteinführung einer restaurativen therapeutischen Option für Patienten mit einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen beginnt eine spannende Zeit für Mainstay“, sagte Charles Chon, Partner und Managing Director bei der Ally Bridge Group, der auch dem Medical Board of Directors von Mainstay beitritt. „Wir beglückwünschen das Unternehmen zu seinen bislang erzielten Fortschritten und werden es auch in Zukunft gerne weiter unterstützen.“

Cédric Moreau, Partner bei Sofinnova Partners, der ebenfalls in das Board of Directors des Unternehmens eintreten wird, kommentierte: „Wir freuen uns über die Mitwirkung an der Leitung eines derart starken Investorenkonsortiums. So können die Kommerzialisierungsmaßnahmen von Mainstay beschleunigt werden, die erforderlich sind, um die erstklassige Neurostimulationstechnologie in den USA und auf weltweiter Ebene verfügbar zu machen.“

Am 9. Februar 2021 fand eine außerordentliche Hauptversammlung von Mainstay statt, um die Genehmigung für die Finanzierung und damit verbundene Angelegenheiten einzuholen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wurden alle Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Beschlüssen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.