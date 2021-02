Union Investment Analyse: Rohstoffe im Auftrieb

Die Rohstoffpreise haben seit Anfang 2021 deutlich zugelegt und nehmen die für das laufende Jahr erwartete Konjunkturerholung größtenteils vorweg. Rohstoffe bleiben damit recht hoch bewertet. Aus fundamentaler Sicht hat sich kaum etwas geändert: Die physische Nachfrage nach Rohstoffen ist aufgrund der Lockdowns weiterhin verhalten. Das Angebot ist jedoch teilweise begrenzt.

Doch im globalen Umfeld ist der Optimismus der Marktteilnehmer gestiegen. So wächst in vielen Regionen die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Die Impfkampagnen in Israel, den USA, Großbritannien und anderen Ländern sind in vollem Gange und größere Teile der Bevölkerung schon geimpft. Auch geht die Anzahl der Neuinfektionen weltweit zurück, trotz des Aufkommens von ansteckenderen Virus-Mutationen beispielsweise aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Zudem sind die lokalen Ausbrüche in China inzwischen unter Kontrolle. Damit konkretisieren sich die Aussichten auf eine weltweite konjunkturelle Erholung.