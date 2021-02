LONDON (dpa-AFX) - Die neuen Vorgaben zur Zwangsquarantäne nach Einreise in Großbritannien sorgen auch bei den Behörden für Kopfzerbrechen. Grenzbeamte hätten erst am Sonntagabend per E-Mail eine ausführliche Erklärung der neuen Corona-Regeln erhalten und damit nur wenige Stunden vor Inkrafttreten am Montagmorgen, berichtete die Zeitung "The Guardian" am Dienstag. Die Gewerkschaft PCS sprach von einer "Schande". Viele Beamte fühlten sich unvorbereitet und unterbewertet. Ein Regierungssprecher sagte, die Leitlinien seien zugestellt worden und würden regelmäßig aktualisiert.

Seit Montag müssen Rückkehrer, die aus 33 als Hochrisikogebieten deklarierten Ländern nach England einreisen, direkt nach Ankunft in einem Hotel für zehn Tage und elf Nächte in Quarantäne. Aus Europa ist nur Portugal betroffen. Für Unterkunft und Verpflegung werden pro Person 1750 Pfund (rund 2000 Euro) fällig. Die Bestimmung gilt für Briten, Iren und in Großbritannien lebende Bürger - ansonsten gilt aus den Hochrisikogebieten ohnehin ein Einreisestopp.