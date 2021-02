RadSee führt Hochleistungs-4D-Bildgebungsradar für Fahrzeuge ein, das Kosten um mehr als 60 Prozent senkt und eine risikoarme Integration ermöglicht

RadSee's 4D imaging radar was designed to deliver cutting-edge performance without the usual tradeoffs. (Photo: Business Wire)

Die Relevanz des revolutionären Ansatzes des Unternehmens für Fahrzeugradare wurde vergangene Woche betont, als RADA Electronic Industries Ltd., (Nasdaq: RADA, TASE: RADA) seine Absichten bekannt gab, eine Investition in Höhe von 3 Mio. US-Dollar in RadSee zu tätigen. RADA ist ein globales Unternehmen für Verteidigungstechnik, das sich auf eigene Radarlösungen konzentriert.

Die Plattform von RadSee ist skalierbar, um unterschiedliche Autonomie-Level zu ermöglichen - Standard, Premium und LiDAR-artig. Diese Level werden einfach integriert und ermöglichen eine weite Erfüllung des gesamten Spektrums aktueller und zukünftiger Fahrzeuganforderungen. Die Technologie von RadSee kann direkt in aktuelle ADAS-Design-Zyklen sowie in neu entwickelte autonome Fahrzeuge integriert werden.

Eigenschaften und Vorteile des 4D-Fahrzeug-Bildgebungsradars von RadSee:

skalierbar, mobil und flexibel für ein rasches Time-to-Market

prozessor-agnostische COTS-Implementierungen für die Automobilindustrie (im Gegensatz zu konkurrierenden ASIC-Ansätzen)

400 Meter Reichweite

Winkelauflösung von 0,25°

statische und dynamische Objekterfassung in einem Sichtfeld von 120°

komplett flexibel für die Einpassung in existierende Tier-1- und OEM-Systeme

drastisch reduzierte Entwicklungsrisiken

Architektur mit kleinem Formfaktor für eine leichte und elegante Designintegration

„Die Automobilradarindustrie, die für einen Marktanstieg auf über 10 Milliarden US-Dollar bis 2025* gut aufgestellt ist, ist begierig nach einer innovativen Lösung, die ein 4D-Bildgebungsradar ermöglicht, wobei jedoch die Kosten weiterhin von Bedeutung bleiben“, beteuert Cédric Malaquin, Technology & Market Analyst bei Yole Développement. „Ein Ansatz, der kosteneffiziente Standardautomobilkomponenten mit bahnbrechender Leistung kombiniert, stellt wohl eine erfolgreiche Lösung dar. Bei Yole verfolgen wir die vielen Alternativen, analysieren ihre Stärken und Nachteile und sorgen für eine umfassende und genaue Sichtweise dieser Industrie.“