Mit LEGO® VIDIYO(TM) werden Kinder zu den Produzenten und Stars ihrer eigenen Augmented Reality-Musikvideos und bringen LEGO® Minifiguren zum Tanzen (FOTO)

München (ots) -



- Gemeinsam mit der Universal Music Group lanciert die LEGO Gruppe die

interaktive Spielerfahrung LEGO® VIDIYO(TM), welche LEGO Sets mit einer für

Kinder sicheren Social-Music-App kombiniert

- In einem sicheren sozialen Umfeld können Kinder ihre eigenen Musikvideos mit

Spezialeffekten und -filtern drehen, mittanzen, teilen und gegenseitig

kommentieren

- Zum App-Launch für zwei Wochen exklusiv verfügbar: Der neue Song "Na?!" der

Hamburger Hip-Hop-Band DEINE FREUNDE



Die LEGO Gruppe und die Universal Music Group lancieren das interaktive

Spielkonzept LEGO® VIDIYO(TM): Ein spielerisches und innovatives

Musikvideo-Maker-Erlebnis, das LEGO Sets wie BeatBoxen, Bandmates und BeatBits

mit Augmented Reality kombiniert und damit die Kreativität von Kindern durch

Spiel und Musik fördert. Musik hören übers Smartphone und das täglich, bis zu

zwei Stunden - längst schon ist der Alltag von Kindern digitaler denn je, und

das nicht nur beim virtuellen Unterricht: Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage

hört allein die Hälfte aller Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren (48

Prozent*) täglich Musik, über Dreiviertel der Sechs- bis Zwölfjährigen (79

Prozent*) durchschnittlich sogar bis zu zwei Stunden am Tag und über ein Drittel

(39 Prozent*) nutzt dafür ein Smartphone.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

LEGO VIDIYO, die ab 01. März 2021 im Handel erhältliche neue Produktreihe derLEGO Gruppe, vereint diese Musikbegeisterung von Kindern mit dem kreativenAspekt des physischen Spielens und Bauens mit LEGO Steinen und eineminteraktiven, sozialen Spielerlebnis in sicherer Online-Umgebung. In der eigensfür die neue LEGO VIDIYO Serie entwickelten App können Kinder bereits aus 30Musikhits eines ihrer Lieblingslieder auswählen, unter anderem den neuesten Song"Na?!" der bei Kindern beliebten Hamburger Hip-Hop-Band DEINE FREUNDE. Dazudrehen sie ihr eigenes Musikvideo mit den per AR-Technologie im Video lebendiggewordenen LEGO Minifiguren und über 100 Spezialfiltern, den BeatBits. ImAnschluss kann der Musikclip im Social-Feed der App geteilt und von anderenUsern kommentiert werden. Viel Spaß, aber auch viel Sicherheit: Für die LEGOGruppe hat die digitale Sicherheit von Kindern stets oberste Priorität, so auchbei der Produktentwicklung von LEGO VIDIYO. Alle Musikvideos werden vor demUpload geprüft, so dass keine Bewegtbilder von Kindern oder anderen Personengezeigt werden, und das Kommentieren erfolgt für eine empathische, respektvolleKommunikation ausschließlich per LEGO Emojis.Spielen, kommentieren, teilen, interagieren und das alles im digitalen Raum:Beinahe die Hälfte der Sechs- bis Zwölfjährigen (45 Prozent*) nutzen einSmartphone oder Tablet zum Spielen, die Hälfte der Kinder (50 Prozent*) dürfen