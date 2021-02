WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 8,69 Punkte oder 0,29 Prozent auf 3023,47 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich nach dem freundlichen Wochenauftakt hingegen verhalten.

Unterstützung lieferten am Vormittag erneut gute Asien-Vorgaben. Am Nachmittag sorgte eine freundlich tendierende Wall Street für weiteren Auftrieb. Am Montag waren die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen geblieben.