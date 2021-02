Als erste börsengelistete Firma Deutschlands sichert sich die SynBiotic SE mit Bitcoin gegen Euro-Geldentwertung ab

München (ots) - Angesichts der exzessiven Geldvermehrung sowohl in der Euro- alsauch USD-Zone gibt es eine berechtigte Sorge vor einer massiven Entwertung vonFIAT-Geld. Als erste deutsche börsengelistete Gesellschaft wird sich dasCannabis-Unternehmen SynBiotic SE (XETRA; ISIN: DE000A2LQ777 / WKN: A2LQ77)daher gegen eine Entwertung des Euros in Bitcoin absichern. Die SynBiotic SE hatdaher damit begonnen, einen Teil ihrer freien Liquidität in Bitcoinumzuschichten.SynBiotic SE CEO Lars Müller sagt zu der Entscheidung: "Bei unserer Entscheidungstanden weniger Kursschwankungen als die etwaige Gefahr der Inflation von Euround Dollar im Vordergrund. Der Bitcoin ist das genaue Gegenmodell zuherkömmlichen Währungen: Sein Volumen ist auf 21 Millionen Stück begrenzt.Dieses Limit ist festgeschrieben und unantastbar, wofür wiederum die dezentraleOrganisation der Kryptowährung und die manipulationssichere Natur einerBlockchain garantiert. Aus diesem Grund haben wir langfristig mehr Vertrauen inden Bitcoin als in Euro oder Dollar, bei denen eine zentrale Institution,beeinflusst von Politikern, die Geldmenge ins Unermessliche ausdehnen kann.Zudem hat gerade der Cannabis-Sektor sehr positive Erfahrungen mit Bitcoin alseinfaches und digitales Zahlungsmittel gemacht. VerschiedeneSynBiotic-Unternehmen akzeptieren ohnehin neben Zahlungen in Euro auch Zahlungenin Bitcoin."Über die SynBiotic SEDie SynBiotic SE ist ein Plattform-Unternehmen mit einem auf die EU fokussiertenBuy & Build Investmentansatz. Im Fokus stehen die alternative Produktion vonfunktionell überlegenen Cannabinoiden sowie die Entwicklung von Wellness- &pharmazeutischen Produktformulierungen für den Endkunden unter eigenen Marken.Außerdem steht das Unternehmen für die synthetische Produktion vonCannabinoiden, die Entwicklung von Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel sowievon Kosmetikprodukten.Pressekontakt:SynBiotic SELucas Neurauter c/o BETTERTRUST GmbH, Luisenstraße 40, 10117 BerlinTel: 30 / 340 60 10 - 93, Mobil: 0176 / 619 111 76,mailto:l.neurauter@bettertrust.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147562/4840153OTS: SynBiotic SE