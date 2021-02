DER IMPFSTOFF: Noch ist Impfstoff überall in der EU knapp. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte daher den Antrag von Johnson & Johnson , dessen Präparat anders als die bisherigen Impfstoffe voraussichtlich nur ein Mal gespritzt werden muss. Die EU-Kommission werde eine Zulassung gewähren, sobald die EMA eine positive wissenschaftliche Bewertung abgegeben habe. Die Behörde will das Vakzin bis Mitte März begutachten.

BERLIN (dpa-AFX) - Ein weiterer Corona-Impfstoff und Gratis-Schnelltests sollen helfen, das Virus einzudämmen - und so mittelfristig mehr Lockerungen zu ermöglichen. Der US-Hersteller Johnson & Johnson beantragte für seinen Impfstoff die europäische Zulassung, wie die EU-Arzneimittelbehörde EMA am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Es wäre dann das vierte Vakzin mit einer bedingten Marktzulassung für die Europäische Union - neben denen von Biontech /Pfizer, Moderna und Astrazeneca . Daneben kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an: "Ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können." Zu bekommen sein könnten sie in Testzentren, Praxen und Apotheken. Näher rückt auch ein breiter Einsatz von Selbsttests für Laien.

Von Johnson & Johnson hat die EU-Kommission Impfdosen für 200 Millionen Menschen bestellt und sich eine Option auf weitere 200 Millionen gesichert. Von der bestellten Menge würde Deutschland 36,7 Millionen erhalten.

DIE SCHNELLTESTS: Ihr Vorteil ist: Die Proben brauchen nicht extra ins Labor zum Auswerten geschickt zu werden, sondern funktionieren ähnlich wie Schwangerschaftstests, wie das Ministerium erklärt: Die Probe kommt auf einen Teststreifen, der mit einer Verfärbung reagiert. Dazu muss man sich aber von geschultem Personal einen Nasen- oder Rachenabstrich abnehmen lassen, was unangenehm ist. Diese Antigen-Tests gelten auch nicht als so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Laut Robert Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis daher per PCR-Test bestätigt werden.

Genutzt werden können sie bereits jetzt in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen zum Beispiel in Schulen. Für einen flächendeckenden Einsatz sind nun die Voraussetzungen gegeben, wie das Ministerium in einem Entwurf für das Corona-Kabinett deutlich macht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die verfügbaren Tests hätten ihre Qualitätsprüfung bestanden. Das Angebot habe nach Branchenangaben im Januar außerdem erstmals die Nachfrage übertroffen.