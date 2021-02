Der einzige Grund, bärisch für die Aktienmärkte zu sein, ist, dass es keinen Grund gibt, bärisch zu sein! Das sagte heute die Bank of America als Auswertung ihrer Umfrage unter großen Investoren

Der einzige Grund, bärisch für die Aktienmärkte zu sein, ist, dass es keinen Grund gibt, bärisch zu sein! Das sagte heute die Bank of America als Auswertung ihrer Umfrage unter großen Investoren. Die Auswertung zeigen auch, dass die Investoren bereits massiv investiert sind (so stark wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr) - aber die Stimmung ist aktuell so bullisch, dass sogar der VIX steigt (..kleiner Scherz am Rande). Dazu die Wachstums-Erwartungen auf einem Allzeithoch und die Cash-Bestände auf dem tiefsten Stand seit acht Jahren. Was also soll schief gehen für die Aktienmärkte? Eben. Die Steigerung der aktuellen, extrem bullischen Stimmung wäre dann schon Rinderwahn..

