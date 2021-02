Iran will Kooperation mit IAEA reduzieren Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 16.02.2021, 19:12 | 36 | 0 | 0 16.02.2021, 19:12 | WIEN (dpa-AFX) - Der Iran wird seine Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ab kommendem Dienstag einschränken. Das teilte die Aufsichtsbehörde mit Sitz in Wien am Dienstag mit./al/DP/fba

