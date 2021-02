Berlin (ots) - Seit Corona boomt das Geschäft mit den TV-Displays über den

Supermarktkassen!



Noch nie spielte sich das Leben vieler Menschen so nahe rund um den Schornstein

ab wie zu Corona-Zeiten - und das hat auch gravierenden Einfluss auf

Marketing-Reichweiten! Lokale Medien gewinnen an Bedeutung, allerdings nur, wenn

deren Wahrnehmung nicht durch den Lockdown beschränkt wird. Die großen Gewinner

sind die TV-Displays über den Supermarktkassen bei Edeka und Rewe. Immer mehr

Arbeitnehmer im Home-Office erledigen Einkäufe am Wohnort und kochen selbst,

anstatt in der Kantine essen zu gehen.



"Seit einem Jahr erleben wir einen Boom", bestätigt Ronald Verner,

Geschäftsführer der Vermarktungsagentur Verner & Friends, die mit über 15 Jahren

Erfahrung einer der Pioniere dieser Werbeform in Deutschland ist. "In

Wartesituationen ist die Aufmerksamkeit für mediale Anregungen besonders groß

und die Nachfrage nach unserer Display-Werbung wächst deutlich. Daher

investieren wir in weitere Screens, zusätzliche Standorte und neuen

Technologien. Der Werbeerfolg unserer Kunden gibt uns Recht." Ob Autohäuser oder

Wohnungsgesellschaften, immer mehr Unternehmen entdecken den Trend zu den

TV-Displays im Kassenbereich. Auch beim Recruiting vom Azubi bis zum Vertriebler

bietet diese Werbeform den direkten Zugang zu Bewerbern direkt aus der

Nachbarschaft ohne Streuverluste.







Brandenburgs: Die zielgenaue Buchung genau da, wo die Zielgruppe sich aufhält,

bietet den werbenden Unternehmen den besten Return on Investment. Im Lockdown

sind die Supermärkte der "place to be" und die TV-Displays bieten eine starke

werbliche Präsenz mit hoher Flexibilität. Diese Werbung ist immun gegen

Adblocker und kann nicht weggezappt werden. Anders als bei Discountern erreicht

man bei Edeka und Rewe viele Menschen mit höherem Einkommen.



"Etliche Werbeformen beispielsweise an Flughäfen und auf Bahnhöfen sind

rückläufig, doch bei den TV-Displays in den Supermärkten gehen die Buchungen

steil nach oben", erklärt Ronald Verner. "Im Lockdown machen es sich Menschen

zuhause gemütlich, schauen Filme, kochen schön und kaufen dafür vorher die

Leckereien im Supermarkt ein. In der Wartezeit an der Kasse sind sie offen für

Angebote, die ihr Leben angenehmer machen." Der Wachstumsmarkt dieser digitalen

Werbeform hilft auch die Arbeitsplätze in den Unternehmen sichern, die auf

diesem Weg neue Kunden gewinnen. Der digitale Wandel an der Supermarktkasse

bietet jetzt mehr denn je werblichen Zugang zu Kunden, die offene für neue

Angebote sind.



Pressekontakt:



Verner and Friends GmbH

Ronald Verner

mailto:verner@verner-friends.de

Tel. 01755292827



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153286/4840222

OTS: Verner and Friends GmbH





