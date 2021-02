Entheon Biomedical ernennt Chief Business Officer

Vancouver, BC - 16. Februar 2021 - Entheon Biomedical Corp. (CSE: „ENBI“; OTC: „ENTBF“; FWB: „1XU1“ („Entheon“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Suchtbehandlung konzentriert, freut sich, die Ernennung von Dr. Brian Jahns zum Chief Business Officer bekannt zu geben.

Dr. Jahns bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und in der Biopharmabranche in seine Funktion als Leiter des Bereichs Geschäftsentwicklung von Entheon ein, welche auch den Aufbau und die Pflege strategischer Beziehungen mit Dritten, einschließlich Zulassungsbehörden, beinhaltet. Überdies wird Dr. Jahns auch eine Kommerzialisierungsstrategie für die therapeutischen Protokolle von Entheon sowie eine entsprechende Strategie für die Zeit nach Inverkehrbringen erarbeiten sowie andere dazugehörige Produkte, Dienstleistungen und Initiativen des Unternehmens entwickeln und ausbauen.

Dr. Jahns war in leitenden Positionen in der Biopharmabranche tätig, unter anderem bei ZYUS, Trillium Therapeutics und Roche Canada, und hat in bedeutendem Maße an der erfolgreichen Einführung und dem Ausbau mehrerer erfolgreicher Präparate, einschließlich antiviraler Wirkstoffe, Transplantationsmedikamente und biologischer Krebsmedikamente, sowie der Entwicklung gezielter Therapien für bisher unbehandelte Erkrankungen mitgewirkt. Dr. Jahns zeichnete außerdem für Kommerzialisierungsvorbereitungen, für Bemühungen um die Beschaffung kommerzieller Herstellungskapazitäten und die Aktivitäten zur Partnerfindung in Bezug auf mehrere Präparate verantwortlich.

„Eine Führungskraft von Herrn Jahns‘ Kaliber ist eine wertvolle Ergänzung der Expertise von Entheon, insbesondere in Bezug auf unsere Bemühungen um die Entwicklung, Kommerzialisierung und Einführung unserer therapeutischen Protokolle auf einem stark regulierten und umkämpften Markt“, meint Chief Executive Officer Timothy Ko. „Angesichts seiner Erfolgsbilanz bei der Markteinführung mehrerer Präparate - von der klinischen Entwicklungsphase bis hin zur vollständigen Kommerzialisierung - sehen wir Dr. Jahns‘ Führung und Anleitung sowie der direkten Auswirkungen, die sie auf unseren strategischen Wachstumsplan haben werden, entgegen.“