Recruitee und Sympa gestalten die Zukunft der HR-Technologie gemeinsam

Sympa, ein führender Anbieter von HR-Core-Software in den skandinavischen Ländern, und Recruitee, ein führender Anbieter von Applicant Tracking-Systemen (ATS) in Mitteleuropa und den USA, schließen sich zusammen, um gemeinsam ein hochwertiges Angebot an digitalen Lösungen für das Personalwesen zu schaffen.

Durch die Zusammenarbeit werden die Softwarelösungen beider Unternehmen unter einem Dach zusammengeführt und bieten Unternehmen eine umfassende Suite wegweisender Tools zur Automatisierung der Prozesse in Personalabteilungen sowie zur Erweiterung der Expertise von HR-Mitarbeitern. In Zukunft profitieren die Kunden von einem erweiterten Produktangebot, das eine branchenführende Plattform für die Talentakquise und eine umfassende HR-Core-Plattform beinhaltet, sowie von der deutlich größeren geografischen Reichweite der Gruppe.