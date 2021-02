Axiom Space nimmt 130 Millionen USD in Series-B-Finanzierungsrunde ein

Houston (ots/PRNewswire) - - Das Kapital wird das Wachstum der Belegschaft und

die Entwicklung der weltweit ersten kommerziellen Raumstation beschleunigen



- Die NASA wählte Axiom dafür aus, bereits 2024 seine privat entwickelten

Raumstationsmodule an der Internationalen Raumstation anzubringen





- Axiom gab kürzlich die erste private Astronauten-Crew bekannt, die im Januar2022 zur ISS starten sollAxiom Space, Inc., Entwickler der weltweit ersten kommerziellen Raumstation, hatin einer Series-B-Finanzierungsrunde 130 Millionen USD eingenommen. Die Rundewurde von C5 Capital geleitet. Weitere Teilnehmer waren TQS Advisors,Declaration Partners (die von David M. Rubenstein unterstützte Investmentfirma),Moelis Dynasty Investments, Washington University in St. Louis, The VentureCollective, Aidenlair Capital, Hemisphere Ventures und Starbridge VentureCapital.Die neue Finanzierung wird das weitere Wachstum der Belegschaft von Axiom sowieden Bau der privat entwickelten Raumstation beschleunigen. Die Axiom-Stationsoll als zentraler Pfeiler eines florierenden Handelsnetzes in der Erdumlaufbahndienen - der Dreh- und Angelpunkt einer Weltraumwirtschaft, die laut Bank ofAmerica und Morgan Stanley in den nächsten Jahrzehnten auf mehr als eine BillionDollar geschätzt werden könnte."Axiom Space ist ein mächtiger Player im Raumfahrtsektor und wird ein zentralesElement des C5 Capital-Portfolios sein und die Aussichten unserer Welt auf einesichere Zukunft verbessern", erklärte C5-Partner Rob Meyerson, der demAxiom-Vorstand beitreten wird. "Die Axiom-Station wird die Infrastruktur sein,auf deren Grundlage wir zahlreiche neue Geschäfte im Weltraum aufbauen werden,und sie wird als Ausgangspunkt für zukünftige Erkundungsmissionen zum Mond, zumMars und vielleicht noch weiter dienen."Jüngste Meilensteine- Im Januar 2020 wählte die NASA Axiom dafür aus, bereits 2024 eigeneRaumstationsmodule an der Internationalen Raumstation (ISS) anzubringen. Damitwird das Unternehmen zu einem der Haupttreiber der breit angelegten Strategieder NASA zur Kommerzialisierung von LEO. Bereits in der Montagephase wird dieAxiom-Station das derzeit nutzbare und bewohnbare Volumen auf der ISS erhöhenund erweiterte Forschungsmöglichkeiten anbieten. Bis Ende 2028 soll dieAxiom-Station bereit sein, abzudocken, wenn die ISS außer Betrieb genommenwird, um dann als Nachfolger in Privatbesitz unabhängig zu arbeiten.- Im Januar 2021 gab Axiom - gleichzeitig auch der vollständige Anbieter vonkommerziellen Missionen zur ISS - seine erste private Astronautencrew bekannt.Die Crew der Axiom-Mission 1 (Ax-1) plant, im Januar 2022 zur ISS zu fliegen,