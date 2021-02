NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag allesamt erneut Rekorde aufgestellt. Etwas mehr Optimismus in der Corona-Krise und die Hoffnung auf ein baldiges US-Konjunkturpaket galt im frühen Handel als Grund dafür, dass es der Dow Jones Industrial erstmals über die Marke von 31 600 Punkten schaffte. Dann aber flachte der Rückenwind etwas ab, zuletzt betrug das Plus mit 31 544,15 Zählern noch 0,27 Prozent.

Am Markt hieß es, es fehle vorerst an neuen greifbaren Impulsen, um einen weiteren Anstieg zu rechtfertigen. Zu Beginn hätten die US-Börsen die Stärke der Weltbörsen am Montag nachvollzogen, als der US-Handel am "George Washington Day" pausierte. Fortschreitende Impfkampagnen und sinkende Neuinfektionszahlen seien inmitten der Corona-Pandemie gut für die wirtschaftliche Perspektive, würden aber schon länger als Treiber genannt, hieß es. Untermauert wurde dies am Dienstag vom Empire-State-Index für den Monat Februar, der doppelt so hoch ausfiel als erwartet.