GoldMining kündigt Start des IPO der Gold Royalty und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Vancouver, British Columbia - 16. Februar 2021 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) („GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Gold Royalty Corp. („GRC") eine Roadshow für den geplanten Börsengang („IPO") ihrer Einheiten („Units") gestartet hat. GRC bietet im Rahmen des Börsengangs bis zu 6.000.000 Einheiten zu einem Preis von 5,00 USD pro Einheit an.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie der GRC und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie bestehen. Jeder vollständige Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 7,50 USD pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren. GRC hat beantragt, ihre Stammaktien und die Optionsscheine an der NYSE American unter den Symbolen „GROY" bzw. „GROY WS" zu notieren.

GRC erwartet, den Zeichnern zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien und/oder Optionsscheine zu gewähren.

H.C. Wainwright & Co., LLC und BMO Capital Markets fungieren als Book-Running-Manager und Co-Lead-Underwriter eines Konsortiums, zu dem CIBC Capital Markets, Haywood Securities, Raymond James Ltd., Roth Capital Partners, Scotiabank, Sprott Capital Partners LP und TD Securities Inc. zählen.

Die Registrierungserklärung hinsichtlich des geplanten Börsengangs wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec wurde ein geänderter und angepasster vorläufiger Prospekt eingereicht, der wichtige Informationen zu den Einheiten enthält vorbehaltlich Vervollständigung oder Abänderung. Die Wertpapiere im Rahmen des Börsengangs können weder verkauft werden, noch können Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird oder bis eine Eingangsbestätigung für den endgültigen Prospekt von den zuständigen Wertpapierkommissionen in Kanada ausgestellt wurde. Eine Kopie der Registrierungserklärung, einschließlich eines darin enthaltenen Prospekts, ist unter dem Profil von GRC in EDGAR verfügbar, und eine Kopie des geänderten und angepassten vorläufigen Prospekts ist unter dem Profil von GRC in SEDAR verfügbar.