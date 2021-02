IBU-tec will sich mehr als 25 Millionen Euro per Kapitalerhöhung sichern Nachrichtenquelle: 4investors | 16.02.2021, 18:04 | 14 | 0 | 0 16.02.2021, 18:04 |



Weiterlesen auf 4investors.de IBU-tec advanced materials kündigt eine Kapitalerhöhung an. Das Unternehmen aus Weimar wird im Zuge der Finanzierungsmaßnahme bis zu 0,75 Millionen neue IBU-Aktien ausgeben und so das Grundkapital von 4,00 Millionen Euro auf 4,75 Millionen Euro erhöhen. „Die Ausgabe der Neuen Aktien erfolgt gegen Bareinlage unter Gewährung eines (mittelbaren) Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft sowie jeweils mit einem anteiligen ... Diesen Artikel teilen Wertpapier

