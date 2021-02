Sintavia erhält AS 9100-Zertifizierung für Design und Entwicklung

Sintavia, LLC, das auf die Konstruktion und additive Fertigung von kritischen thermischen und Tragflächenbauteilen für die Luftfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie spezialisiert ist, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die AS 9100-Zulassung für Produktdesign und -entwicklung erhalten hat. Dank der Zulassung, die auf monatelange Prüfungen der vergangenen Leistungen des Unternehmens basiert, kann Sintavia seinen Kunden im Bereich Flug und Start zertifizierte Designlösungen für kritische Bauteile wie Wärmetauscher, Verbrenner und Fahrwerke anbieten. Diese neueste Zertifizierung ergänzt die bereits vorhandenen branchenführenden Qualitätszertifizierungen des Unternehmens noch weiter.

„In den vergangenen neun Jahren haben wir bei Sintavia eine Reihe von Meilensteinen realisiert: Wir haben den Markt für kritische, additiv gefertigte Bauteile für die Luftfahrt-, Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie weiterentwickelt“, sagte Alex Bencomo, Vice President Operations bei Sintavia. „Mit der AS 9100-Akkreditierung für Design und Entwicklung setzen wir diesen Trend fort. Die Kunden können nun sicher sein, dass Sintavia nicht nur in der Lage ist, ihre kritischen Bauteile zu konstruieren und zu entwickeln, sondern dass das Unternehmen auch über die Prozesse verfügt, die nötig sind, um diese Teile an strikte Qualitätsstandards anzupassen.“

Zusätzlich zur AS 9100-Zertifizierung für Design und Herstellung von Flugzeugteilen ist Sintavia nach den Normen ISO 17025 und ISDO 14001 zertifiziert und verfügt über Nadcap-Akkreditierungen in den Bereichen additive Fertigung, Wärmebehandlung und mechanische Prüfungen.

Über Sintavia

Sintavia entwirft und druckt im 3D-Verfahren eine neue Generation von Flug- und Startprodukten für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtbranche. Die Fähigkeit des Unternehmens, thermisch gefertigte Komponenten mit komplexen strukturellen Aufbauten von weniger als 150 Mikrometern Stärke zu entwerfen und in Serie zu produzieren, begründete ein Leistungsniveau, das mit herkömmlichen Fertigungsmethoden unmöglich zu erreichen war. Mit 26 Hochgeschwindigkeitsdruckern, die zusammen mit Präzisions-Nachbearbeitungsgeräten, einer kompletten mechanischen Prüfausrüstung und einem kompletten Metallurgie- und Pulverlabor untergebracht sind, ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien herzustellen und Qualitätsteile für Luft- und Raumfahrtanwendungen zu prüfen. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hat sich Sintavia den höchsten Qualitätsstandards in der Branche verschrieben und verfügt über zahlreiche Nadcap- und andere Akkreditierungen für die Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sintavia.com.

