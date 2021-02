Vodafone testet neue Technik, die Fahrzeuge, Drohnen und wertvolle Fracht aus der Ferne auf Zentimeter genau verfolgen kann

London (ots/PRNewswire) - Technik als Schlüssel zur sicheren Einführung von

autonomen Fahrzeugen, Flugobjekten und Maschinen



Autonome LKWs müssen E-Bikes vor ihrer Anwesenheit warnen, um Unfälle zu

vermeiden, Ersthelfer müssen die Position kritischer medizinischer Drohnen

punktgenau kennen, und Betreiber müssen wertvolle Fracht präzise lokalisieren

können. Vodafone-Kunden werden dank einer neuen Technologie, die das Unternehmen

testet, Anwendungen haben, die all das und noch mehr können.



Vodafone hat erfolgreich eine neue Präzisionspositionierungstechnologie

eingesetzt, um ein Fahrzeug aus der Ferne mit einer Genauigkeit von nur 10

Zentimetern zu orten - eine Verbesserung von mehr als drei Metern im Vergleich

zu aktuellen satellitengestützten Standardsystemen. Dies geschah in

Zusammenarbeit mit dem führenden globalen Positionierungsanbieter Sapcorda und

unter Verwendung der globalen Internet of Things (IoT)-Plattform von Vodafone -

der größten der Welt mit 118 Millionen Anschlüssen.





Punktgenauigkeit ist entscheidend für die Akzeptanz und Masseneinführung vonautonomen Fahrzeugen nicht nur auf der Straße, sondern auch in Fabriken,Flughäfen, Werften und überall dort, wo Maschinen in Bewegung sind. Zentimeterkönnen entscheidend sein, um die Sicherheit der Fahrgäste in einem fahrerlosenBus zu gewährleisten oder den genauen Standort einer medizinischen Drohne zukennen. Außerdem kann ein autonomer Lkw auf andere Verkehrsteilnehmer achten,auch auf Radfahrer, deren E-Bikes automatisch ihre Position und diebeabsichtigte Fahrtrichtung übermitteln können.Justin Shields, Director Business Platforms and Solutions bei Vodafone, sagtdazu: "Wir sind vielleicht noch nicht in der Lage, die Nadel im Heuhaufen zufinden, aber wir kommen der Sache schon näher. Was wir jetzt tun können, ist,neue digitale Dienste wie diesen zu nehmen, sie mit unserer globalenIoT-Plattform und schnellen Netzwerken zu integrieren und sie sicher in großemUmfang vielen Millionen Kunden anzubieten."Unsere gebäudeinternen 5G- und IoT-Dienste ermöglichen es Fertigungsbetrieben,Forschungslaboren und Fabriken bereits, kritische und oft gefährlichePräzisionsarbeiten mit Robotern auszuführen. Jetzt wenden wir die gleicheGenauigkeit auf die Outdoor-Welt an."Der neue präzise Ortungsdienst ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Vodafonesein Netzwerk und seine Technologie in einem "Telco as a Service"-Modell (TaaS)neu definiert. Indem Vodafone wichtige Netzwerkfunktionen identifiziert und übergemeinsame APIs in einer Cloud-Plattform zur Verfügung stellt, kann das