Denodo , der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im „Gartner Peer Insights ‚Voice of the Customer‘: Data Integration Tools“- Bericht vom 8. Februar 2021 als „Customers' Choice“ ausgezeichnet wurde. Mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Punkten ist Denodo einer von nur zwei Anbietern, die im Jahr 2021 als „Customers' Choice“ unter 17 in den Bericht aufgenommenen Anbietern in diesem Markt genannt werden. Von den 56 Kundenrezensionen, die Denodo erhalten hat, sind 91 % bereit, Denodo weiterzuempfehlen.

Während die obigen Angaben auf Kundenfeedback beruhen, wurde Denodo auch von den Gartner-Experten im „Gartner Magic Quadrant“-Bericht vom August 2020 für Datenintegrationstools ausgezeichnet, in dem Denodo als Leader (führender Anbieter) eingestuft wurde.

Laut Gartner ist „Gartner Peer Insights eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger aus dem Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind.“

Beispiele und aktuelle Rezensionen von Kunden auf der „Gartner Peer Insights“-Website lauten:

„Denodo bietet ein einheitliches Webportal mit einem zentralen Einstieg. Ist sehr einfach zu bedienen und bietet Zugriff auf alle Tools wie Server und Diagnosetools von Denodo. Verfügt über eine bessere Integration der Tools der Denodo-Suite. Man kann Technologien wie Open ID integrieren, die verschiedene Funktionalitäten integrieren und großartige Ergebnisse liefern.“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.

„Wir nutzen Denodo in erster Linie für die Datenanalyse und haben zunächst mit einem Prototyping-Tool begonnen, um Daten schnell in das Unternehmen zu bringen. Anschließend haben wir ermittelt, ob die Daten einen Wert für das Unternehmen darstellen, und dann entweder die Daten über einen ETL-Prozess bereitgestellt oder die Daten aus den Denodo-Ansichten weiterverwendet. Wir nutzen Denodo jetzt intensiv, um den Umfang der Datenduplizierung und -bewegung im Unternehmen zu reduzieren und versuchen, auf die Daten dort zuzugreifen, wo sie sich befinden.“ Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden.

„Wir glauben, dass die Platzierung von Denodo als Leader (führender Anbieter) im ‚Gartner Magic Quadrant 2020‘ für Datenintegrations-Tools durch den Gartner Peer Insights ‚Voice of the Customer: Data Integration Tools‘-Bericht gut ergänzt wird, da dieser Bericht das Vertrauen unserer Kunden in unser Produkt, unsere Dienstleistungen und unseren Support widerspiegelt“, sagt Ravi Shankar, SVP und CMO bei Denodo. „Unser Ziel war immer und wird auch in Zukunft sein, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Kunden mit unserer Plattform und unseren Lösungen ihre Geschäftsziele erfolgreich erreichen.“