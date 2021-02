Andersen Global expandiert in die Bahamas und erweitert seine Karibik-Plattform

Andersen Global expandiert im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Kanzlei Higgs & Johnson in die Bahamas und erweitert damit die geografische Reichweite des Unternehmens im östlichen Karibikraum.

Die 1948 gegründete Kanzlei Higgs & Johnson, die regelmäßig Auszeichnungen von Chambers & Partners, Legal 500 und IFLR 1000erhält, wird von Senior Partner Philip C. Dunkley, QC geleitet. Die Kanzlei, die 19 Partner und 80 Mitarbeiter beschäftigt, bietet Rechts-, Unternehmens- und Treuhanddienstleistungen für eine breites Spektrum an Kunden, darunter globale Anwalts- und Wirtschaftsprüfungsfirmen, Finanzinstitute, Treuhandgesellschaften, multinationale Konzerne und vermögende Privatpersonen. Mit Büros in New Providence, Grand Bahama und Abaco arbeitet die Kanzlei branchenübergreifend und verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Handel, Finanzen, geistiges Eigentum, Rechtsstreitigkeiten, Privatkundenbetreuung, Insolvenz und Unternehmensrestrukturierung, Immobilien, Wertpapiere und Investmentfonds, Schifffahrt und Luftfahrt.