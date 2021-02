Trostpflaster, ein Kommentar zum Corona-Wirtschaftsgipfel von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - "Es war kein Trostgipfel", versicherte Josef Sanktjohanser,

Präsident des Handelsverbands Deutschland, im Anschluss an die Beratungen der

Vertreter von mehr als 40 Wirtschaftsverbänden mit Bundeswirtschaftsminister

Peter Altmaier (CDU) pflichtschuldig. Mehr als ein paar Trostpflaster sind bei

dem als "Wirtschaftsgipfel" titulierten virtuellen Spitzentreffen zur zunehmend

prekären Lage vieler Branchen im Corona-Zwangsstillstand allerdings nicht

herausgekommen.



Als Antwort auf die zunehmend wütende Kritik an den verzögerten

Unternehmenshilfen in den vergangenen Tagen zauberte Altmaier einen neuen Topf

mit Hilfen in der Größenordnung von 2 Mrd. Euro aus dem Hut. Dieser sogenannte

Härtefallfonds soll insbesondere den Firmen helfen, die bislang zwischen

Soforthilfen, Überbrückungshilfen sowie den Hilfen für die Monate November und

Dezember durchgerutscht sind.







werden. Beteiligen sollen sich auch die Länder, wie aus Regierungskreisen zu

hören ist. Das hätte für Altmaier nicht zuletzt den Charme, dass man aus den

Staatskanzleien nicht bloß wieder mit dem Finger nach Berlin zeigen könnte,

sollte aus dem Fonds selbst ein Härtefall werden. Dass diese Konstruktion den

Unternehmen schnell aus ihren akuten Nöten hilft, darf aber bezweifelt werden.



Mehr als ein Trostpflaster ist der Wegfall der Umsatz-Obergrenze für

Unternehmen, die die sogenannte Überbrückungshilfe III in Anspruch nehmen

wollen. Sie liegt bislang bei 750 Mill. Euro. Allerdings können größere Konzerne

schon heute andere Hilfsprogramme des Bundes in Anspruch nehmen, sodass die

Erleichterung am Ende weniger als 100 Unternehmen helfen könnte, wie es gestern

in Regierungskreisen hieß.



Mehr Trost als alle Hilfen würde den Unternehmen fast ein Jahr nach dem Start in

den ersten Lockdown eine konkrete Perspektive für mögliche Öffnungsschritte aus

dem Zwangsstillstand spenden. Noch in dieser Woche will Wirtschaftsminister

Altmaier deshalb die Vorstellungen der Verbände dazu einholen und in ein Papier

kondensieren, das in die nächsten Beratungen von Bund und Ländern zur

Corona-Lage Anfang März einfließen soll. Es sei von den Verbänden mit guten

Argumenten dargelegt worden, dass die Ungewissheit für viele Unternehmen das

größte Problem im Lockdown sei, sagte der Minister. Dass für diese Erkenntnis

ein Wirtschaftsgipfel vonnöten war, ist wenig tröstlich.



