LF Energy arbeitet mit Sony Computer Science Laboratories zusammen, um ein Open-Source Microgrid-Projekt zu starten

Da die Energieressourcen und die Infrastruktur zunehmend herausgefordert werden, um den kommenden Auswirkungen des Klimawandels und Naturkatastrophen zu begegnen, zielt Hyphae darauf ab, Microgrids widerstandsfähiger zu machen. Dazu wird die bestehende Software von Sony CSL, das Autonomous Power Interchange System (APIS), das automatisch und effizient lokal erzeugte erneuerbare Energie über ein Gleichstromnetz verteilt, auf die Arbeit mit Wechselstromnetzen umgestellt. Mit belastbarem, Peer-to-Peer-Microgrid-Energiehandel werden selbst die entlegensten Gemeinden in der Lage sein, Energie autonom zu speichern und zu verteilen, ohne an Großkraftwerke oder elektrische Verteilernetze angeschlossen zu sein.

SAN FRANCISCO, 16. Februar 2021 /PRNewswire/ -- LF Energy, eine gemeinnützige Organisation der Linux Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende der weltweiten Stromnetze und Transportsysteme durch Open Source zu beschleunigen, hat heute zusammen mit ihrem neuesten Mitglied, Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL), einer Tochtergesellschaft der Sony Corporation, Hyphae ankündigten, eine Microgrid-Initiative zur Automatisierung der Peer-to-Peer-Verteilung von erneuerbarer Energie.

„Sony CSL ist eine Tochtergesellschaft eines der weltweit führenden Unternehmen, und indem sie Hyphae mit uns auf den Markt bringen, machen sie eine tiefgreifende Aussage über ihre Absicht, zusammenzuarbeiten und eine führende Rolle bei der Lösung des kompliziertesten Problems der Welt zu übernehmen - der Dekarbonisierung", sagte Dr. Shuli Goodman, Executive Director von LF Energy. „Die Zusammenarbeit mit Sony CSL wird uns dabei helfen, die Energiewende in den Industrieländern voranzutreiben und die Elektrifizierung in die energiearmen Ecken der Welt zu bringen."

Während die Welt um die Entwicklung und den Aufbau von belastbaren und flexiblen Microgrids rennt, wird eine Open-Source, automatisierte Microgrid-Steuerung und Peer-to-Peer-Handelsplattform wie Hyphae schnellere Innovationen ermöglichen und gleichzeitig die Kosten für alle senken. Die Partnerschaft mit Sony CSL bringt LF Energy seinem Ziel näher, das erste interoperable AC- und DC-fähige Microgrid zu bauen, das in sich geschlossen ist, netzunabhängig betrieben werden kann und in der Lage ist, sich an ein elektrisches Verteilernetz unter Aufsicht des Versorgungsunternehmens anzuschließen.

„Durch die Zusammenarbeit mit LF Energy sehen wir einen Weg zu einem interoperablen, Cloud-nativen, konfigurierbaren Microgrid, das die Beziehung der Welt zur vernetzten Energie revolutionieren wird", sagte Dr. Hiroaki Kitano, Präsident und CEO von Sony CSL. „Wir teilen das Gefühl der Dringlichkeit, in Klimafragen zu handeln. Deshalb haben wir uns entschieden, einen Teil unserer jahrzehntelangen Forschung in Open Source zu verwandeln und mit LF Energy zusammenzuarbeiten. Dies ist ein Aufruf zum Handeln für die größten Unternehmen der Welt, zusammenzuarbeiten, um die globale Energielandschaft zu revolutionieren, einschließlich privater und industrieller Energiesysteme, Stromsysteme und die grüne Elektrifizierung des Transportwesens."

LF Energy sucht derzeit die Zusammenarbeit mit Hardware-Partnern, um sicherzustellen, dass sie ein vollständig interoperables System schaffen. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über Hyphae oder LF Energy zu erfahren, besuchen Sie uns: https://www.lfenergy.org/

