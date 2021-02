KAP AG VERKAUFT GEWERBELIEGENSCHAFT IN FULDA

DGAP-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

16.02.2021 / 23:37 CET/CEST

Fulda, 16. Februar 2021 - Die KAP AG hat heute einen Vertrag über den Verkauf ihrer Gewerbeliegenschaft in Fulda abgeschlossen. Die Grundstücke und Gebäude wurden an die CPI Falcon GmbH und die Betriebsvorrichtungen an die CPI Falcon II GmbH veräußert, beides verbundene Unternehmen der Captiva GmbH, einem Immobilien Investment- und Asset Manager für institutionelle Kapitalanleger. Die von der KAP und ihren Tochtergesellschaften genutzten Flächen wurden auf Basis langfristiger Mietverträge zurückgemietet. Der Nettoverkaufserlös bewegt sich im unteren zweistelligen Millionen Euro Bereich. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt verschiedener, marktüblicher Bedingungen und ist bis spätestens Ende November 2021 geplant. Mit der Veräußerung erhöht die KAP-Gruppe ihre finanzielle Flexibilität, um im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung in den Segmenten organisch und anorganisch zu wachsen.