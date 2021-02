SoftServe erreicht AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung

SoftServe, ein führendes Unternehmen für digitale Kompetenz und Beratung und Amazon Web Services (AWS) Premier Consulting Partner, hat den AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung (AWS Healthcare Competency) erreicht. Diese Bezeichnung erkennt die fundierte Expertise von SoftServe im Aufbau von Lösungen für Zahlende im Gesundheitswesen und Dienstleister an, die klinische Daten sicher speichern, verarbeiten, übertragen und analysieren. SoftServe ist nun Mitglied einer ausgewählten Gruppe des AWS Partner Network (APN), die den AWS-Kompetenzstatus in der Gesundheitsversorgung erreicht haben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210216006217/de/