Deutsche Bahn kauft keine neuen Schlafwagen

Berlin (ots) - Die Deutsche Bahn steigt zwar wieder ins Nachtzug-Geschäft ein,

kauft aber keine eigenen Liege- und Schlafwagen. Das geht aus einer Antwort der

Bundesregierung an die FDP-Fraktion hervor, die "Tagesspiegel Background"

(Mittwochsausgabe) vorliegt. "DB Fernverkehr AG verfügt über keine Schlafwagen

mehr und plant auch nicht, neue Schlafwagen zu kaufen oder zu leasen", schreibt

der Staatssekretär im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU). Die DB AG

beteilige sich mit eigenen Sitzwagen an den Nachtzugverbindungen ihrer

europäischen Partnerbahnen, heißt es weiter. Im innerdeutschen Nachtverkehr will

die Deutsche Bahn zudem weiter auf reguläre ICE- und Intercity-Züge setzen.



"Eine vertane Chance", sagt FDP-Verkehrsexperte Christian Jung. "Die

Vorstellung, über Nacht sitzend zu fahren, ist bei weitem nicht so attraktiv wie

ein Schlafwagen." Im Dezember haben die Staatsbahnen von Deutschland,

die Deutsche Bahn will, wie sich nun zeigt, offenbar auch auf der ab 2023

verkehrenden Linie von Berlin nach Brüssel und Paris dauerhaft bloß den Betrieb

der Nightjets unterstützen. In der Vergangenheit hat die ÖBB stets darauf

hingewiesen, dass deutlich mehr Nachtverbindungen nur möglich sind, wenn auch

andere Bahnen neue Züge bestellen.



Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat die Nachtzug-Allianz im

Dezember als Einstieg in den Trans-Europ-Express 2.0 gefeiert. Unter dem

bekannten Retro-Markennamen TEE soll es eine Reihe von transeuropäischen

Schnellzug-Verbindungen geben. Die Bundesregierung will den Prozess nun aber

offenbar nicht weiter beschleunigen. "Eine Förderung von Nachtzugverbindungen im

Schienenpersonenfernverkehr mit Bundesmitteln ist nicht vorgesehen", schreibt

Ferlemann in seiner Antwort an die FDP.



https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/halbherziges-nachtzug-comeback-deutsche-b

ahn-kauft-keine-neuen-schlafwagen/26920742.html



