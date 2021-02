Ausdruck des „Gedächtnisses" des Ryukyu-Königreichs in einer neuen Medienkunst-Ausstellung, die am 13. Februar im Flughafen Naha eröffnet wurde

NAHA, Japan, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am 13. Februar 2021 eröffnete die Agentur für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer Initiative „CULTURE GATE to JAPAN" eine neue Kunstausstellung am Flughafen Naha. Der bildende Künstler/Programmierer HIGA Satoru und die Animatorin/Illustratorin nuQ schufen Werke, die auf dem Motiv des Ryukyu-Königreiches basieren. Diese Werke werden sowohl am Flughafen als auch im Internet ausgestellt, mit dem Ziel, die Attraktivität der japanischen Kultur zu fördern und sie mit der Welt zu teilen.

〈 Naha Flughafen Veranstaltungsübersicht 〉

In Japans subtropischer Urlaubsregion Okinawa gelegen, ist das Thema der Ausstellung am Flughafen Naha „MEMORY". Zwei Künstler haben atemberaubende visuelle Werke geschaffen, die die Erinnerungen an das historische Ryukyu-Königreich der Insel, das in Sonnenlicht und Farben getränkt ist, mit der modernen Welt verbinden.

In den 450 Jahren zwischen 1429 und 1879 entwickelte ein Land, das als Ryukyu-Königreich bekannt ist, seine höchst einzigartige Kultur durch umfangreiche Interaktion mit China, Japan, Korea und Südostasien. Spuren dieses historischen Königreichs sind bis heute erhalten geblieben, zu sehen an den historischen Stätten Okinawas, die eine besondere Sichtweise auf die Natur widerspiegeln, und an den farbenprächtigen Kunsthandwerken - gefärbte Bingata-Tücher gehören zu den bekanntesten.

Einer der Künstler, die an der Ausstellung beteiligt sind, ist HIGA Satoru, ein visueller Künstler aus Okinawa, der sich ausgefeilter Programmiertechniken bedient. HIGA hat die Geschichte und den Geist des Ryukyu-Königreichs auf einer digitalen Plattform mit einem 3D-Modell der Burg Shuri (Shurijo) dargestellt, einer Ikone der Ryukyu-Geschichte, die 2019 durch ein Feuer weitgehend zerstört wurde.

Die andere Künstlerin, nuQ, ist eine Animatorin, die für ihre Pop-Art-Farben und Retro-Ästhetik bekannt ist. Sie hat ein Wandbild geschaffen, das die Geschichte des Ryukyu-Königreichs mit Okinawas moderner Rolle als Touristenziel verbindet.

■Zeitraum: Exponate öffnen am 13. Februar 2021

■Lage: Flughafen Naha

Werk von HIGA Satoru: Internationaler Terminalbereich, Fukugi-Halle, Etage 3

Werk von NuQ: Terminalbereich Inland, Abflug Sicherheitskontrolle C, Etage 2

*Die Werke werden bis zum 9. März an dem oben genannten Ort ausgestellt. Am 13. März werden die Arbeiten in die Lobby des Internationalen Terminals Abflughalle, Etage 2, verlegt.