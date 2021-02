Medienkunstwerke, die von den „Mustern" des regionalen Handwerks in Kyushu inspiriert sind, werden ab dem 10. Februar am Flughafen Fukuoka ausgestellt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 17.02.2021, 04:41 | 55 | 0 | 0 17.02.2021, 04:41 | Die Agentur für kulturelle Angelegenheiten präsentiert „CULTURE GATE to JAPAN" FUKUOKA, Japan, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Am 10. Februar 2021 eröffnete die Agentur für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen ihrer Initiative „CULTURE GATE to JAPAN" eine neue Kunstausstellung am Flughafen Fukuoka, die mit den Werken der Animatorin MIZUE Mirai beginnt. Am 27. Februar werden die Werke eines zweiten Künstlers, des digitalen Schöpfers MURAYAMA Macoto, in die Ausstellung aufgenommen. Die Werke dieser beiden Künstler werden sowohl am Flughafen als auch im Internet ausgestellt, mit dem Ziel, die Attraktivität der japanischen Kultur zu fördern und mit der Welt zu teilen. 〈 Fukuoka Flughafen Ereignisübersicht 〉

Das Thema am Flughafen Fukuoka lautet „PATTERN". Die Region Kyushu, in der sich der Flughafen befindet, ist für ihre reichen Handwerkstraditionen bekannt, darunter Arita-Ware (Arita-yaki), Satsuma-Ware (Satsuma-yaki) und Hakata-ori-Textilien. In dieser Ausstellung präsentieren zwei Künstler Werke, die von der Idee des „PATTERN" inspiriert sind, das ein integraler Bestandteil des Kunsthandwerks ist. Kyushu hat seit der Antike eine reiche Geschichte des Austauschs mit dem asiatischen Kontinent, der seine Handwerker aufnahm und viele seiner kulturellen Ressourcen inkorporierte. Die Kunsthandwerker der Region entwickelten einzigartige japanische Handwerkskunst und exportierten sie sowohl auf den Kontinent als auch nach Europa, Amerika und in den Rest der Welt. MIZUE Mirai, eine der an der Ausstellung beteiligte Künstlerin, ist eine Animationsregisseurin, die ihre Sicht auf das Leben durch die Bewegung verschiedener Figuren, einschließlich geometrischer Muster, ausdrückt. MIZUE hat Animationen geschaffen, die zu leben und zu atmen scheinen, inspiriert von den reichhaltigen Mustern, die aus dem einzigartigen einheimischen Kunsthandwerk entstanden sind, das sich in ganz Kyushu als Ergebnis des Zusammenspiels verschiedener kultureller Elemente entwickelte. Der zweite Künstler, MURAYAMA Macoto, ist ein digitaler Künstler, der durch eingehende Beobachtung botanische Diagramme in solch minutiöser Detailtreue erstellt, dass sie anspruchsvollen Architekturzeichnungen ähneln. Für die Ausstellung am Flughafen Fukuoka hat er Originalgrafiken geschaffen, die von den botanischen Gemälden inspiriert sind, die traditionell zur Dekoration von Arita-Ware, einer weltweit bekannten Porzellanart, verwendet werden. Seine Arbeiten wurden wiederum verwendet, um auch neue Arita-Ware zu dekorieren. Seite 2 ► Seite 1 von 3



