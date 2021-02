Aviatrix kündigt Meilenstein des 10.000sten „Aviatrix Certified Engineer“ an und stellt Zertifikation für Multi-Cloud-Netzwerkbetrieb vor

Aviatrix, die Cloud-Netzwerkplattform, gab heute bekannt, dass es mit seinem Aviatrix Certified Engineers (ACE) Programm einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht hat. Ebenso wurde begonnen, den Lehrplan für neue Multi-Cloud-Netzwerkoperationen aufzustellen, aufbauend auf dem Grundwissen für Cloud-Networking, das für die Zertifizierung als ACE Multi-Cloud Networking Associate erforderlich ist. Die Bezeichnung „ACE Multi-Cloud-Netzwerkoperationen“ validiert die Fähigkeiten einer Fachkraft für Cloud-Networking, Multi-Cloud-Netzwerk- und Sicherheitsservices, die betriebliche Erfordernisse unterstützen, erfolgreich zu betreiben und zu verwalten. Dieser Kurs führt auch die Begrifflichkeiten CI (Continuous Integration)/CD (Continuous Delivery/Deplyoment) und Infrastructure-as-a-Code (Infrastruktur als Code, IaC) ein, die als innovativere Lösungen für die Umsetzung des Cloud-Networking und von Sicherheitslösungen gelten. Automationswerkzeuge wie Terraform und der Aviatrix Provider für Multi-Cloud Terraform unterstützen Tätigkeiten, in denen DevOps Teams eng zusammenarbeiten, um eine wiederholbare und überprüfbare Infrastruktur einzurichten und dazu eine einzige CI/CD-Pipeline zu nutzen.

Mit mehr als 10.000 ACEs, die in mehr als 2.500 Unternehmen in über 110 Ländern weltweit vertreten sind, ist das ACE-Programm die führende technische Zertifikation im Bereich Multi-Cloud-Networking, die über die höchste Anerkennung verfügt. Speziell mit diesem Schulungsprogramm konnten Fachkräfte für Cloud-Networking und ihre Unternehmen Wissenslücken schließen und sich Kenntnisse zum Grundgerüst von Cloud-Service-Providern (CSP) sowie zur Wertschöpfung durch beste Praktiken in Multi-Cloud-Netzwerkarchitekturen aneignen.

„Cloud-Networking ist wichtig, jedoch auch sehr komplex. Das Aviatrix ACE-Programm ermöglicht es mir, die Konzeption und Grenzen aller bedeutenden Cloud-Service-Provider wie AWS, Azure, GCP, OCI usw. besser zu verstehen. Diese wertvolle Schulung hilft auch IT-Architekten und -Managern beim Design und Aufbau von Cloud-Networking-Lösungen der Unternehmensklasse, die den Anforderungen von Unternehmen für Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Compliance entsprechen. Ich empfehle dieses Programm jedem sehr, der sich mehr Wissen im Bereich der Hybrid- oder Multi-Cloud-Netzwerke aneignen möchte“, betont Walter Lee, Sr. Software Engineer eines weltweit führenden Finanzdienstleisters.