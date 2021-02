Branchen + Aktien, die gebraucht werden – CureVac, Fokus Mining, New Age Metals

Pharma, Gold, Lithium und Palladium. Wer sein Depot selbständig strukturiert, sollte nicht nur die Ländergewichtung berücksichtigen, sondern sein Geld auch über unterschiedlichen Branchen allozieren. Idealerweise sind dies Branchen, deren Trendwende …

Pharma, Gold, Lithium und Palladium. Wer sein Depot selbständig strukturiert, sollte nicht nur die Ländergewichtung berücksichtigen, sondern sein Geld auch über unterschiedlichen Branchen allozieren. Idealerweise sind dies Branchen, deren Trendwende gerade eingeläutet worden ist bzw. in den Fokus der Anlegergemeinde rücken bzw. gerückt sind. Wenn dieser Trend dann auch noch von fundamentaler Nachfrageseite unterstützt wird, dann steht an und für sich nicht mehr die Frage, ob investiert wird, sondern nur noch in welche Aktie. Daher liegt der heutige Fokus auf den Sektoren Pharma, Gold, Lithium und Palladium.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de