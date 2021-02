SEVILLA (dpa-AFX) - Borussia Dortmund will das Achtelfinale in der Champions League zum Frustabbau nutzen. Nach zuletzt schwachen Leistungen in der Fußball-Bundesliga soll das Team laut Trainer Edin Terzic im ersten Duell mit dem FC Sevilla am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) "sein wahres Gesicht" zeigen und vor dem Rückspiel am 9. März in Dortmund für eine gute Ausgangslage sorgen. Allerdings gilt der Tabellenvierte aus Spanien nach zuletzt neun Pflichtspielsiegen in Serie als Favorit./bue/DP/fba