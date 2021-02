Premier Draghi wirbt mit erster großer Rede um Vertrauen im Senat

ROM (dpa-AFX) - Vier Tage nach seiner Amtseinführung wirbt Italiens neuer Regierungschef Mario Draghi am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) mit einer ersten programmatischen Rede um das Vertrauen des Parlaments. Seine Ansprache im Senat in Rom, der kleineren von zwei Parlamentskammern, wird mit Spannung erwartet - denn der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank hat seit seinem Start als Ministerpräsident am Samstag noch nichts zu seinem politischen Kurs gesagt.

Nach der Rede ist im Laufe des Tages eine Vertrauensabstimmung im Senat vorgesehen, voraussichtlich am späten Abend. Auch in der größeren Abgeordnetenkammer war für Mittwochmittag ein Auftritt Draghis angekündigt. Auch dort folgt eine Vertrauensfrage - vorgesehen für Donnerstag. In Rom wird allgemein damit gerechnet, dass der 73-jährige Draghi mit seinem neuen Kabinett in beiden Häusern die erforderliche Mehrheit bekommt.