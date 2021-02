EQS Group-Ad-hoc: Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Widerstandsfähig und innovativ trotz schwierigem Umfeld



17.02.2021 / 06:30 CET/CEST

Der Auftragseingang ging in Lokalwährungen um 3,2% zurück, nach pandemiebedingtem, abruptem Einbruch der Baubranche in einigen Schlüsselmärkten

Anstieg des Geldflusses aus Geschäftstätigkeit um 33,4%, auf CHF 1 581 Mio.

Restrukturierungskosten von CHF 135 Mio. für das Gesamtjahr

Fremdwährungseffekte haben das Ergebnis erheblich belastet

Neue modulare Aufzugsgeneration weltweit eingeführt, positive Resonanz am Markt Die Covid-19-Pandemie hat die Weltgemeinschaft vor bislang ungekannte Herausforderungen gestellt und hatte im Jahr 2020 deutliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Schindler. Der Auftragseingang ging um 9,1% auf CHF 11 018 Mio. zurück und der Umsatz um 5,6% auf CHF 10 640 Mio. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte CHF 1 032 Mio., und die EBIT-Marge lag bei 9,7% (EBIT bereinigt 11,1%). Der Konzerngewinn betrug CHF 774 Mio. und der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg auf CHF 1 581 Mio.