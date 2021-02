Brand New Galaxy eröffnet westeuropäischen Standort in Amsterdam

Das rasant wachsende globale Marketing- und Technologieunternehmen Brand New Galaxy eröffnet ein westeuropäisches Büro in der Hauptstadt des Königreichs der Niederlande. Das Ziel der Gruppe ist es, von Amsterdam aus hochspezialisiert und datenoptimierte Lösungen in den Bereichen E-commerce, Creative & Content Produktion sowie Automation & Performance Improvement anzubieten. Der preisgekrönte globale Marketing- und Werbeleiter Frank Carvalho treibt als Geschäftsführer das Wachstum des neuen Standorts voran.

„Unsere Mission ist Wachstum. Wir wachsen schnell, weil wir darauf ausgelegt sind, die Leistung unserer Kunden durch hochspezialisiert und datenoptimierte Lösungen zu steigern. Wir sorgen für Wachstum, indem wir unsere einzigartigen digitalen Angebote und unser globales Unternehmensnetzwerk nutzen, die sich auf E-commerce, Creative & Content Produktion sowie Automation & Performance Improvement spezialisiert haben. Wir haben unseren neues Büro in Amsterdam eingerichtet, weil auch die niederländische Hauptstadt wächst und zum neuen Geschäftszentrum Europas wird“, so Frank Carvalho, Geschäftsführer von Brand New Galaxy Amsterdam.