Eat Beyond Global Holdings wird sich an Zoglos Incredible Food Corp. beteiligen

Die Newslage bei Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gestaltet sich immer attraktiver. Nahezu im Wochentakt gibt das Unternehmen Meldungen zu neuen Beteiligungen bekannt, die Erweiterung des Beteiligungsportfolio überzeugt immer mehr internationale Investoren.

Internationale Branchenexperten postulieren, dass ein grundlegender Wandel der globalen Nahrungsproduktion notwendig ist. Die heutige Landwirtschaft sei aufgrund des hohen Wasserverbrauchs, der Landnutzung und des Schadstoffausstosses nicht nachhaltig.

Wir reden also beim Alternative Food Segment von einem milliardenschweren Wachstumsmarkt mit immensen Zukunftschancen. Und genau in diesem Sektor positioniert sich die Beteiligungsgesellschaft Eat Beyond Global exzellent durch ein beeindruckendes Depot mit vielversprechenden Einzelinvestments in die Branchengrößen und die Marktführer von Morgen.

Wegen der Diversifizierung in zahlreiche Beteiligungsobjekte minimiert das Unternehmen sein Investitionsrisiko, kann aber durch kluge Due Dilligence überdurchschnittlich von der künftigen Breite des Marktes in Form von Anteilen an unterschiedlich strukturierten hoffnungsvollen Global Playern profitieren. Das ist eine intelligente Doppelstrategie.



Ein weiteres Beteiligungsobjekt wird in das Eat Beyond Portfolio aufgenommen.

Eat Beyond Global Holdings Inc. gibt bekannt, dass sich das Unternehmen an der aktuellen Seed-Finanzierungsrunde der Firma Zoglos Incredible Food Corp. (Zoglos) beteiligt und damit Unternehmensanteile erworben hat. Zoglos plant in den kommenden Monaten einen Börsengang, der über einen Reverse Takeover erfolgen soll.Aus heutiger Sicht will sich Eat Beyond durch die Teilnahme an der nächsten Finanzierungsrunde weitere Anteile an Zoglo's sichern.