LYNX LPKF Laser: Ein 20 Jahre altes Hoch im Visier? Charttechnik vom Feinsten und immenses Aufwärts-Momentum kennzeichnen den LPKF Laser-Kurs. Was gestern fehlte, waren neue Nachrichten, die den ungewöhnliche Anstieg von 9,46 Prozent begründen. Was also trieb die Trader hier an?