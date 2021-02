Foto: finanzbusiness Vorstandsvorsitzender der Volksbank Heilbronn verlässt das Institut zum Sommer Nachrichtenquelle: Finanz Business 59 | 0 | 0 17.02.2021, 08:21 | Wolfgang Mauch ist seit April 2019 in der Funktion tätig - er kam, um das Institut durch "schwierige Zeiten" zu führen. Er und die Bank sehen seinen Auftrag nun als erfolgreich beendet an. Die Volksbank befindet sich derzeit in Sondierungsgesprächen mit der VR-Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim.

