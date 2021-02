TOULOUSE (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrtbranche 2020 in die wohl schwerste Krise ihrer Geschichte gestürzt. Doch blickt man auf die Notlage vieler Airlines und die Aussichten für die nächsten Jahre, ist der Flugzeugbauer Airbus bisher fast glimpflich davongekommen. Auch an der Börse lief es für den europäischen Konzern besser als für seinen Rivalen Boeing aus den USA. Was bei Airbus los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt.

Ask 0,61

Ask 0,61

Ask 0,68

Ask 0,68

Die Corona-Krise hat dem jahrelangen Wachstum des Flugverkehrs vorerst ein jähes Ende bereitet. Durch die weltweiten Reisebeschränkungen und die Angst der Menschen vor dem Virus brach den Fluggesellschaften binnen weniger Wochen der Großteil ihres Geschäfts weg. Viele Regierungen retteten heimische Airlines mit milliardenschweren Geldspritzen vor dem Aus.

Der Weltluftfahrtverband IATA meldete für 2020 den schärfsten Nachfrageeinbruch in der Geschichte des Passagierverkehrs. So sackte die Zahl der geflogenen Personenkilometer im Jahresvergleich um fast 66 Prozent in den Keller. Bis das Niveau von 2019 wieder erreicht wird, dürfte es nach Einschätzung von Branchenvertretern mehrere Jahre dauern. Vor allem die Nachfrage nach Langstreckenflügen dürfte sich nur langsam erholen.

An dieser Entwicklung hängt auch das Geschäft mit neuen Jets. Airbus-Chef Guillaume Faury erwartet, dass die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen zwischen 2023 und 2025 wieder zu alter Stärke zurückfindet - und zuerst die kleineren Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge wieder gefragt sein werden. In diesem Segment ist Airbus mit seinen Modellreihen A320neo und A220 seinem Rivalen Boeing voraus, der sich mit seinem Konkurrenzmodell 737 Max schon vor Corona in eine schwere Krise manövriert hatte.

Zwar darf die 737 Max in großen Teilen der Welt jetzt wieder fliegen, nachdem die Behörden dem Flugzeugtyp nach zwei tödlichen Abstürzen für mehr als anderthalb Jahre die Zulassung entzogen hatten. Doch viele Airlines haben 2020 die Gelegenheit genutzt, um ihre Bestellungen bei Boeing zu stornieren, weil der Hersteller hunderte Jets mangels Zulassung lange Zeit nicht ausliefern konnte. Airbus hingegen bekam im vergangenen Jahr mehr Flugzeug-Bestellungen als Stornierungen und konnte seinen Vorsprung vor Boeings absatzstärkstem Flugzeugsegment noch ausbauen.