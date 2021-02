Siniora Food Industries Company erzielt 2020 einen Nettogewinn von 7,1 Mio. JD (10 Mio. USD), ein Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr

AMMAN, Jordanien, 17. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Siniora Food Industries Company hat seine vorläufigen konsolidierten Finanzergebnisse gemäß den Vorschriften der jordanischen Wertpapierkommission für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr veröffentlicht. Die Jahresabschlüsse zeigten, dass die Siniora-Unternehmensgruppe einen Nettogewinn nach Steuern von 7,1 Mio. JD (10 Mio. USD) erzielte, was einer Steigerung von 16 % gegenüber 2019 entspricht. Die Gesamteinnahmen stiegen ebenfalls und wuchsen um 11 % gegenüber dem Vorjahr auf 71 Mio. JD (100 Mio. USD). Die Aktiva des Unternehmens beliefen sich am 31. Dezember 2020 auf 68,8 Mio. JD (97 Mio. USD), was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das Nettoeigenkapital der Aktionäre von Siniora am 31. Dezember 2020 41 Mio. JD (57,7 Mio. USD) betrug, was einem Anstieg von 12 % gegenüber 2019 entspricht.

Siniora Vorstandsvorsitzender Mr. Tarek Omar Aggad sagte, dass trotz der Tatsache, dass das Jahr 2020 aufgrund der Coronavirus-Pandemie voller Herausforderungen war, die Siniora-Gruppe in der Lage war, beispiellose finanzielle Ergebnisse zu erzielen, die mit der 100-Jahr-Feier der Gründung des Unternehmens und der Einführung der Marke Siniora zusammenfallen. Aggad sprach auch über die Effektivität des Managementteams des Unternehmens sowie über den Erfolg der strategischen Expansionspläne, die darauf abzielen, neue Märkte zu erschließen, die Produktion zu erhöhen sowie die Produkte des Unternehmens zu diversifizieren und zu stärken und somit den regionalen und lokalen Marktanteil zu erhöhen. Siniora hält heute den größten Marktanteil in Jordanien und Palästina und strebt eine führende Position auf den regionalen Märkten, insbesondere in der Golfregion, an. Aggad lobte auch die aktive und führende Rolle der Siniora Group in den Gemeinden, in denen sie tätig ist. Sie hat im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung im Jahr 2020 ca. 460.000 JD (650.000 USD) zur Verfügung gestellt, wobei die Bemühungen während der Coronavirus-Pandemie noch intensiviert wurden, während der Siniora seine Unterstützung für soziale, karitative und humanitäre Einrichtungen und nationale Fonds anbot.