Jeder kennt mittlerweile den chinesischen Online-Riesen Alibaba. Die Holding umfasst aktuell 12 Tochterfirmen. Die Zahlen für das letzte Quartal, welches am 31. Dezember endet, waren herausragend. Konsumenten und die chinesische Wirtschaft konnten die Pandemie weitgehend hinter sich lassen. So wurde der Quartals-Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent gesteigert, das EBITDA kletterte in derselben Zeitspanne um 22 Prozent. Der starke Free Cashflow ermöglichte es dem Management, in strategische Geschäftsfelder zu investieren. Der Focus von Alibaba in der näheren Zukunft liegt auf den 3 Wachstumstreibern Konsum im Heimmarkt, cloud computing und Künstliche Intelligenz. Jedoch ist die Stärke im chinesischen Markt auch gleichzeitig die Achillessehne des Onlineriesen, nachdem die Regierung in einer Weise bei Alibaba eingreift, die im Westen unvorstellbar wäre.

Zum Chart

Rund um die Veröffentlichung der Q3 Zahlen am 5. November und dem abgeblasenen Börsengang von Ant gewannen die Bären die Oberhand und schickten den Kurs um 20 Prozent in die Tiefe. Damit war der Aufwärtstrend gebrochen. Eine weitere staatliche Einflussnahme am 24. Dezember kostete dem Papier weitere 20 Prozent an Kursentwicklung. Alibaba beweist aber Stärke und hat inzwischen das partielle Tief vom 24. Dezember bei 211,23 US-Dollar hinter sich gelassen und notiert wieder über dem Supportlevel von 257,74 US-Dollar. Ein Test des Widerstandes bei 282,06 US-Dollar zeichnet sich in den nächsten Handelstagen als sehr wahrscheinlich ab. Es spricht auch nichts dagegen, dass das All Time High mittelfristig wieder getestet wird. Eventuelle Verluste sollten den Support bei 245,37 US-Dollar nicht unterschreiten. Ein gröberer Verlust wird aber höchstwahrscheinlich auf Höhe von 229,33 US-Dollar durch Long-Positionen gebremst.