88 % Impfquote bei den Mitarbeitern von Yas Island

Als Zeichen seines Engagements für Gesundheit und Wohlbefinden hat das beliebte Reiseziel nun 7.574 seiner Mitarbeiter gegen COVID-19 impfen lassen, um das Impfprogramm von Abu Dhabi zu unterstützen und zusätzlich die Sicherheit und das Vertrauen in der Gemeinschaft des Emirats zu stärken.

Mohamed Abdalla Al Zaabi, Chief Executive Officer von Miral, kommentierte: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter hatte schon immer oberste Priorität und ist Teil unseres Engagements, Yas Island als globale Top-Destination für Unterhaltung, Freizeit und Business zu positionieren. Das laufende Impfprogramm der VAE ist entscheidend für die sichere Rückkehr der Besucher nach Yas Island, und wir sind zuversichtlich, dass die Insel bald zu den ersten vollständig geimpften Reisezielen in den VAE und weltweit gehören wird. Wir sind der klugen Führung der Vereinigten Arabischen Emirate dankbar, dass sie den Zugang zu dem Impfstoff ermöglicht hat und damit unsere Gemeinschaft schützt und sicher hält."

Seit dem Start der breit angelegten Impfprogramme in den VAE haben Attraktionen auf Yas Island ihre Mitarbeiter ermutigt, sich impfen zu lassen, um ihre Gesundheit sowie die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Gemeinde und der Besucher von Yas Island zu schützen. Es wurde eine Reihe von Aktivitäten eingeführt, die den Mitarbeitern helfen sollen, eine informierte Entscheidung zur Impfung zu treffen.

Saif Al Noaimi, amtierender CEO von Abu Dhabi Motorsports Management, sagte: „Abu Dhabi Motorsports Management ist stolz darauf, dass seine Mitarbeiter aktiv an dem Impfprogramm teilnehmen und damit die Fähigkeit der VAE unterstützen und demonstrieren, eine agile und effektive Reaktion auf die Pandemie zu finden. Bei all unseren Veranstaltungen und Aktivitäten stehen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher an erster Stelle, und das Impfprogramm untermauert unsere Mission, das Vertrauen der gesamten Gemeinschaft in das, was Abu Dhabi zu bieten hat, wiederherzustellen."