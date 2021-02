DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Zalando begrüßt neue Aktionäre



17.02.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 17. Februar 2021 - Der Vorstand der Zalando SE, Europas führender Online-Plattform für Mode und Lifestyle, begrüßt und unterstützt die Entscheidung der schwedischen Beteiligungsgesellschaft Kinnevik, all ihre Zalando-Anteile an ihre Investoren auszuschütten. Der heute bekannt gegebene Schritt erfolgt mehr als zehn Jahre nach Kinneviks erstem Investment in Zalando und ermöglicht es so allen Kinnevik-Aktionären, direkte Aktionäre von Zalando zu werden.



Kinnevik ist seit 2010 ein maßgeblicher Investor für Zalando gewesen. Im Laufe der erfolgreichen, vertrauensvollen und wertschöpfenden Partnerschaft hat Zalando eine beispiellose Internationalisierung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs erreichen können. Zudem hat Zalando in dieser Zeit einen sehr erfolgreichen Börsengang im Jahr 2014 vollzogen, auf ein Plattform-Geschäftsmodell umgestellt und nachhaltig hohes Wachstum erzielt um Europas Starting Point for Fashion, die erste Anlaufstelle für Mode, zu werden.



Rubin Ritter, Co-CEO von Zalando, sagt: „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung von Kinnevik auf unserem Weg, Europas Starting Point for Fashion aufzubauen. Besonders in den frühen Tagen von Zalando waren uns Kinneviks tatkräftige Unterstützung sowie die Bereitschaft, zu investieren und Risiken einzugehen, um einer langfristigen Überzeugung zu folgen, sicher. Das hat in unserer Entwicklung einen bedeutenden Unterschied gemacht. Nach einer so erfolgreichen Partnerschaft ist es ein logischer nächster Schritt, den Kinnevik-Aktionären nun ein direktes Investment in Zalando zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, sie als Zalando-Aktionäre zu begrüßen und sehen dies als Chance, die Unterstützung für unsere Vision und Strategie weiter auszubauen."



In den letzten Jahren ist Zalando stark und profitabel gewachsen und hat seit dem Börsengang im Jahr 2014 sein Geschäft vervierfacht. Im Jahr 2020 konnte Zalando das Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich beschleunigen. Zalando wird auch weiterhin den Fokus darauf legen, Marktanteile zu gewinnen - mit dem Ziel, Europas Starting Point for Fashion, die erste Anlaufstelle für Mode, zu werden.