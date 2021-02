NOUVEAU MONDE KÜNDIGT DIE EVALUIERUNG EINER ZUSÄTZLICHEN NOTIERUNG AN EINER BEDEUTENDEN BÖRSE DER USA UND EINE AO HAUPTVERSAMMLUNG AN

MONTREAL, KANADA, 17. Februar 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. ("Nouveau Monde" oder "das Unternehmen") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) gibt bekannt, dass die Evercore Group LLC als Finanzberater des Unternehmens ausgewählt wurde, um bei der Evaluierung einer möglichen Notierung der Unternehmensaktien in den Vereinigten Staaten ("USA"), entweder am New York Stock Exchange ("NYSE") oder dem Nasdaq Stock Market ("Nasdaq") unterstützend tätig zu sein.

Arne H. Frandsen, Vorstandsvorsitzender von Nouveau Monde, erklärte: "Wir glauben, dass Nouveau Monde mit Sitz in "AAA"-bewerteten Kanada in einer guten Position ist, um zu dem führenden Anodenmaterialhersteller Nordamerikas zu werden. Unsere Strategie besteht darin, wichtige Batteriematerialen zu liefern, die für die Elektrofahrzeugrevolution benötigt werden. Da mehrere der weltweit führenden Autohersteller in den USA tätig sind, ist es nur logisch, dass Nouveau Monde sich bemüht, seine Investorenbasis mit der seiner anvisierten Kunden in Einklang zu bringen. Wenn eine Notierung erreicht wird, ist Nouveau Monde vermutlich eines der größten Unternehmen für Graphit in Batteriequalität, das in den USA notiert ist."

Eric Desaulniers, Präsident und CEO von Nouveau Monde, fügte hinzu: "Aufgrund der Tatsache, dass wichtige Genehmigungen der Regierung vorliegen, um unsere Produktionsstätten "von der Mine zum Markt" zu errichten, liegt der Fokus von Nouveau Monde auf der Entwicklung einer vollständig integrierten Quelle für umweltfreundliche Batterieanodenmaterialien in Nordamerika. Die Ergänzung um eine Notierung an NYSE oder Nasdaq verstärkt die Präsenz des Unternehmens in den USA noch mehr. Durch unsere strategische Nutzung der Hydroelektrizität und unsere Pläne, auf eine vollständige elektrische Flotte im Bergbaubetrieb umzustellen, befindet sich Nouveau Monde in einer einzigartigen Position, um eine nordamerikanische Quelle kohlenstoffneutraler graphitbasierter Materiallösungen für die wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmärkte bereitzustellen, wobei die kommerzielle Produktion für 2023 vorgesehen ist. Das Hinzufügen einer Notierung an einer bedeutenden US-amerikanischen Börse sorgt für einen verbesserten Handelszugang zu in den USA ansässigen Investoren und verbessert außerdem die Sichtbarkeit von Nouveau Monde an der Börse. Eine mögliche zusätzliche Notierung in den USA ist ein selbstverständlicher Schritt im Rahmen des Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens."