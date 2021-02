Syngenta Group neuer Hauptpartner des St. Gallen Symposiums in der Schweiz

Im Rahmen der Partnerschaft setzt die Syngenta Group auf den Dialog mit aktuellen und künftigen Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt. Dabei geht es um die Kernfrage, wie der Einsatz digitaler Technologien in der Landwirtschaft die Qualität der Böden verbessern, die Biodiversität erhöhen und damit letztlich einen Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels leisten kann.

Die Gruppe setzt sich dafür ein, eine Nahrungsmittelkette zu schaffen, mit der die derzeitige und zukünftige Weltbevölkerung sicher, nachhaltig und mit Respekt gegenüber dem Planeten ernährt werden kann. Um dieses Ziel zu verwirklichen, klärt die Syngenta Group über wissenschaftliche Innovationen und Technologien in der Agrarwirtschaft auf und stärkt so das Vertrauen in diese Industrie.

Die Covid-19-Pandemie hat die Dringlichkeit von Klimaschutzmassnahmen verstärkt. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Massnahmen, die sowohl Unternehmen als auch die gesamte Gesellschaft ergreifen können, um die Auswirkungen des Klimawandels weiter zu begrenzen.

In den kommenden Jahren entwickeln die Syngenta Group und das St. Gallen Symposium gemeinsam ausgewählte weitere Formate für den Austausch zwischen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Im Fokus steht dabei, wie landwirtschaftliche Innovationen einen Beitrag zur Lösung der grössten globalen Herausforderungen unserer Zeit leisten können – für heutige und für zukünftige Generationen.

Über St. Gallen Symposium

Das St. Gallen Symposium ist eine der weltweit führenden Initiativen für generationenübergreifenden Dialog zu wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen. Seit 50 Jahren werden etablierte Führungskräfte und Visionäre mit jungen Hoffnungsträgern in St. Gallen und an globalen Standorten sowie in digitalen Formaten zusammengebracht. Gemeinsam werden Chancen und Herausforderungen unserer Zeit adressiert und Lösungsansätze entwickelt. Das St. Gallen Symposium ist eine studentische Initiative. Unter der strategischen Begleitung der St. Galler Stiftung für Internationale Studien organisiert das International Students’ Committee – ein Team von rund 30 Studierenden der Universität St. Gallen (HSG) – diverse Anlässe von internationaler Tragweite, um den Generationendialog zu fördern. Während des Symposiums im Mai werden sie von 500 weiteren Studierenden der HSG unterstützt. An den Formaten des St. Gallen Symposiums haben schon Persönlichkeiten wie Christine Lagarde (Europäische Zentralbank), Christian Mumenthaler (Swiss Re), Jack Ma (Alibaba Group), Prof. Niall Ferguson (Stanford University), Kersti Kaljulaid (Staatspräsidentin Estland), Sigmar Gabriel (ehem. deutscher Vizekanzler) oder Anders Fogh Rasmussen (NATO) sowie jährlich mindestens ein Bundesrat teilgenommen.