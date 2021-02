JEFFERIES belässt Kering auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flavio Cereda

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Bei dem französischen Luxusgüterkonzern sei der Umsatz im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Flavio Cereda in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Vor allem die Marke Gucci habe enttäuscht. Dies unterstreiche die immer noch große Lücke zwischen Gucci und dem Mode- und Lederwarengeschäft von Kering./la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2021 / 01:51 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2021 / 01:51 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.