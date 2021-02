Analyse: Ein kritischer Blick auf die Potenziale von Kryptowährungen

Im November 2008 veröffentlichte der bis heute anonyme Satoshi Nakamoto das „Bitcoin Whitepaper“, unter anderem als Reaktion auf die Finanzkrise. Mit der darin entwickelten Blockchain-Technologie legte er den Grundstein für mittlerweile mehrere Tausend sogenannter Kryptowährungen. Viele der Kryptowährungen haben im Windschatten des großen Bruders Bitcoin in den vergangenen Jahren enorme Wertzuwächse ver­zeichnet. Inzwischen investieren Unternehmen medienwirksam Teile ihrer Barreserven in Kryptowährungen, große internationale Zahlungsdienstleister planen Kryptowährungs-Projekte, und ein namhafter Automobilhersteller hat unlängst angekündigt, in Zukunft Zahlungen mit Bitcoins zu akzeptieren. Weiterhin gibt es aber viele Fragezeichen. Sind Bitcoin & Co. tatsächlich neue Währungen? Welches Potenzial haben sie insbesondere mit Blick auf die langfristige Geldanlage?

Aus Sicht der DekaBank sind Kryptowährungen weiterhin keine seriösen Instrumente für die Geldanlage der privaten Haushalte in Deutschland. Denn sowohl ihr Anspruch, eine Alternative zu offiziellen Währungen zu bieten, als auch die Idee, mit dem entsprechenden (hochspekulativen) Investment sein Vermögen zu mehren, bergen nach Einschätzung der DekaBank erhebliche Probleme.

Das vollständige DekaBank Makro Research Dokument "Deka-Volkswirtschaft Standpunkt: Bitcoin" finden interessierte LeserInnen nachfolgend als PDF-Dokument verlinkt: