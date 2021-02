Darum hoffe ich auf eine dynamische Korrekturbewegung

Ja, was denn nun? Diese Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen so einige Male gestellt, auch mal etwas lauter, während ich auf die Kursbewegungen der Aktienmärkte geschaut habe.

Ja, was denn nun? Diese Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen so einige Male gestellt, auch mal etwas lauter, während ich auf die Kursbewegungen der Aktienmärkte geschaut habe.

Ja, was denn nun? Diese Frage habe ich mir in den vergangenen Tagen so einige Male gestellt, auch mal etwas lauter, während ich auf die Kursbewegungen der Aktienmärkte geschaut habe. Oder auch: Geht es nun weiter aufwärts oder kommt endlich mal eine größere Korrektur? Und was ist eigentlich mit der Volatilität los? Wo ist sie hin und wann kommt sie wieder? DAX pendelt kraftlos in extrem engen Bahnen seitwärts Diese Fragen galten insbesondere dem DAX, der seit vorgestern nur noch in extrem engen Bahnen seitwärts läuft. In den Handelstagen zuvor waren die Handelsspannen zwar größer, aber die einzelnen Kerzen in den untergeordneten Zeiteinheiten (Stundenkerzen, 5-Minuten-Kerzen, etc.) muss man je nach Charteinstellung mit der Lupe suchen. Und insgesamt läuft der Index schon seit Tagen nur seitwärts. Ich zeige Ihnen dazu einmal den 5-Minuten-Chart aus der gestrigen Ausgabe des Target-Trend-Spezial:

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Long Long Basispreis 13.071,32€ Hebel 14,96 Ask 9,34 Zum Produkt Short Short Basispreis 14.973,08€ Hebel 14,95 Ask 10,21 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.