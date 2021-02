STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik will ihre Zalando-Aktien an ihre eigenen Anteilseigner weiterreichen. Über einen entsprechenden Vorschlag sollen die Kinnevik-Aktionäre auf einer Hauptversammlung Ende April abstimmen, wie die Schweden am Mittwoch mitteilten. Auf Basis des Schlusskurses vom 15. Februar würde damit ein Wert von insgesamt rund 55 Milliarden schwedische Kronen (5,5 Mrd Euro) an die Aktionäre ausgeschüttet, hieß es. Kinnevik wolle sich künftig wieder stärker auf jüngere, wachstumsträchtige Beteiligungen konzentrieren, die in zunehmenden Maße noch nicht börsennotiert seien.

An der Börse sorgte dies für Verstimmung: Die Zalando-Aktie fiel im frühen Handel um bis zu knapp 7 Prozent. Allerdings hatten die Papiere am Vortag mit 103,25 Euro ein Rekordhoch erreicht.